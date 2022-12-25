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УПЦ МП можуть «виселити» з двох головних храмів Києво-Печерської лаври

археологія - релігія / Суспільство 26-дек, 2022, 08:509 prov 0
У церкви 1 січня закінчується договір оренди Трапезного та Успенського соборів, тож УПЦ МП можуть «виселити» з двох головних храмів Києво-Печерської лаври.
На службі Митрополит Павло поскаржився «пастві» (російською, звичайно), що у церкви закінчується договір оренди Трапезного та Успенського соборів. А отже вже від 1 січня представників УПЦ можуть просто до них не пустити.
Мовляв, це ще не точно-преточно, але «неофициально нам подтвердили о том, что в  субботу и воскресение нас в наши храмов уже не пустят».
Також Павло сказав, що кілька разів телефонував міністрові культури, але Олександр Ткаченко нібито «жодного разу не узяв слухавку». Завтра, 26 грудня, о 10:00 в ієрарха відбудеться зустріч з директором державного заповідника «Києво-Печерська Лавра».
Як повідомляла група “ІС”, СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП російські паспорти, пропаганду рф та перепустки окупантів.
Джерело.
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