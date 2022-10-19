Синод ПЦУ дозволив провести Різдвяне богослужіння 25 грудня

Православна церква України передбачила можливість проводити богослужіння з нагоди Різдва за григоріанським (новоюліанським) календарем 25 грудня. Про це йдеться у заяві на сайті ПЦУ за результатами засідання Синоду.
Згідно з повідомленням, 18 жовтня відбулось засідання Священного синоду ПЦУ. На ньому, серед іншого, було ухвалене рішення "Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року".
Церква каже, що взяла до уваги численні запити та врахувала дискусію, яка протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві.
Передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний синод Української православної церкви (Православної церкви України) вирішив:
"Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту".
Також вказується, що Синод повторно публічно висловилася щодо систематичного порушення прав громад, які бажають вийти з юрисдикції Московського патріархату.
Протягом понад чотирьох місяців під різними формальними приводами відбувається відкладання реєстрації статуту Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі Православної Церкви України.
"В цей же час керівник служби, що відповідає за державно-церковні відносини, робить публічні коментарі, які дискредитують Православну Церкву України та захищають існуючу монополію структури Московського патріархату на богослужіння в українській святині. Священний Синод вважає таку ситуацію обурливою і абсолютно неприйнятною", – сказано в повідомленні.
Не вчинено дій на виконання понад пів року тому ухваленої постанови парламенту щодо передачі у власність єпархії ПЦУ приміщення кафедрального храму в Сімферополі, чого єпархія, заради захисту майнових прав, вимагає багато років.
"Під надуманим приводом необґрунтовано було продовжено процес внесення технічних змін до Статуту Донецької єпархії ПЦУ, що спричинило серйозні ускладнення для здійснення нею благодійної праці", – зазначили у ПЦУ.
Натомість, в заяві повідомляється, що у комунікації від керівництва органу, який мав би в релігійній сфері захищати Україну від російської гібридної агресії, систематично звучать наративи, цілком співзвучні зі штампами пропаганди Московського патріархату.
"Зокрема це обвинувачення у "захопленні храмів", іменування релігійного об’єднання, що має лише 4% суспільної підтримки, "найбільшим", намагання видати заяви зборів цього об’єднання, які дотепер так повною мірою офіційно і не були опубліковані, за нібито реальне рішення про припинення підпорядкування цієї структури Московському патріархату тощо", – додали у ПЦУ.
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