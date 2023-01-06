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Псевдопрацівник банку привласнив 70 тисяч гривень тернополянина

Новини регіону / Тернопільська область 07-янв, 2023, 10:369 prov 0
Працівники поліції задокументували факт шахрайства, вчинений щодо мешканця області. Аферист зателефонував чоловіку, ввійшов в довіру та привласнив заощадження краянина.
Житель Тернополя розповів правоохоронцям, що до нього зателефонував чоловік, який представився співробітником фінансової установи. Він попросив повідомити реквізити банківського рахунку, адже через збій системи картку автоматизовано заблоковано. Чоловік зробив, що його попросили й за лічені хвилини отримав сповіщення про списання 70 тисяч гривень.
Відомості про злочин правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Поліцейські застерігають жителів краю не довіряти невідомим. Запам’ятайте: працівники фінансових установ ніколи, за жодних обставин не телефонуватимуть своїм клієнтам та не будуть дізнаватись особисту інформацію. Всі дані, якими ви володієте щодо вашого електронного гаманця, є конфіденційними.
Відділ комунікації поліції в Тернопільської області.
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