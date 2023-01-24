2023 рік - Рік Чорного Кота

рік Чорного Кота, Водяного Кролика, який буває раз на шістдесят років.

Рік Чорного Кота обіцяє добро, романтику, спілкування, сімейне щастя. Вважається, що цього року сімейні конфлікти та суперечки з дорогими людьми обійдуть стороною. А ось будинок, навпаки, стане повною чашею, оскільки Кіт – істота м'яка, ласкава і ніжна. Воно не здатне завдати серйозної шкоди.

Кіт - чи не перша тварина, яку було одомашнено. Найдавніші свідчення про кота сягають ще Трипільської цивілізації На минулих вихідних за Східним календарем настав Новий рік. Це четвертий зодіакальний рік за китайським календарем -, який буває раз на шістдесят років.Рік Чорного Кота обіцяє добро, романтику, спілкування, сімейне щастя. Вважається, що цього року сімейні конфлікти та суперечки з дорогими людьми обійдуть стороною. А ось будинок, навпаки, стане повною чашею, оскільки Кіт – істота м'яка, ласкава і ніжна. Воно не здатне завдати серйозної шкоди.Кіт - чи не перша тварина, яку було одомашнено. Найдавніші свідчення про кота сягають ще- це близько 6000-7000 років до н.е. Кіт часто зображається на трипільській кераміці.

Виступають охоронцями зерносховищ і полів. У древньому Єгипті побутував цілий культ кішки - коти вважалися священними, божественними істотами, їх вшановували на державному рівні, з ними асоціювалася велика кількість божеств, зокрема богиня Баст - зображалася в образі жінки з котячою головою, яка відповідала за любов і домашнє вогнище. За вбивство кицьки чи кота карали на смерть.

У єгипетській "Книзі мертвих" кіт бореться зі кровожерливим змієм. Можливо, саме звідси й образ кота-змієборця, який часто побутує у східнослов’янських казках.

В українських легендах та переказах кіт також дуже часто фігурує, він постає роботящим та вірним, твариною, котра часто рятує, сповіщає про майбутні події, оберігає. На Поділлі до новозбудованої хати на одну ніч пускали чорних півня та кур­ку, на другу — чорних кішку та кота, й тільки потім уже перебира­лися самі перед сходом сонця із хлібом у руках.

Кіт - сімейний психотерапевт: може заспокоїти, допомогти зняти нервовий стрес та напругу, позбавити душевних страждань, знімає болі спазматичного характеру.

Звичайно, це все легенди, ілюзії та людська уява. Кіт - це одна з цікавих тварин у різномаїтті Божого Творіння.