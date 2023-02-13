Дещо про день "святого" Валентина...

«Бо так Бог полюбив світ,

що віддав Сина Свого Однородженого,

щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне…»

Івана 3:16

День Святого Валентина (Валентинів день, День закоханих) — щорічне свято, яке відзначають 14 лютого на Заході, а віднедавна воно дійшло і до нас. Назва походить від нєкого святого Валентина, якого довгий час згадувала цього дня під час літургії Католицька церква. Та в останні роки католики перевели це свято в число другорядних. Оскільки немає доказів існування такої легенди, яка в різних країнах з різними нашаруваннями досить вкоренилася. Як відомо – у середньовіччі найбільше відійшла від істинного християнського вчення саме католики, служителі якої зловживали святинями, займалися гомосексуалізмом, придумували безліч приводів заради наживи. Всупереч вченню Бога і Христа, що ні одна людина не є святою, а поклоніння має бути лише Одному Живому Богу – саме католики вигадали безліч «святих», яким потрібно було не лише поклонятися, а й жертвувати гроші. Один за одним Вселенські собори канонізували, як "отців церкви", пап і кардиналів, так і святих мучеників. Ці поклоніння довели до того, що в Німеччині, де такі пожертви сягнули апогею –

почав Реформацію, яка переросла у Європейську війну і змела пишні богослужіння та обряди, поклоніння іконам. Разом з тим, так звані деякі «святі» залишилися.

Валентином прийнято вважати чоловіка, який вінчав закохані пари попри заборону жорстокого імператора Клавдія II. Мова йде про Валентина Інтерамського (Італійського), який жив в одному із міст Італії у III столітті і був страчений 269 року. Однак в цій легенді є значна помилка у хронології подій, адже за часів життя святого Валентина у III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання, особливо в Італії воно відбувалося хаотично. У сучасній інтерпретації це так, однак так було не завжди. Стародавні римляни 14 лютого відзначали свято пияцтва, під час якого жінок били пасками зі шкіри козла, ( зверніть увагу – не з вівці, як дехто вважав, а саме із особливого пристаркуватого Козла), якого принесли в жертву. Вважалося, що такий ритуал допоможе позбавитися від безпліддя. Це свято було скасовано Папою Геласієм в кінці V століття, проте поступово воно видозмінилося у день всіх закоханих.

14 лютого – однозначно язичницьке свято, адже рожевощокий Купідон у багатьох людей асоціюється з милим малюком з луком та стрілами, насправді не був таким. Бог Ерос, якого символізує Амур, мав владу над богами та над людьми та був як гарним, так і небезпечним.

Апостол Павло дуже багато говорить про звичаї язичників, які придумали собі своє та мали свої закони примітивні і ганебні. Він неодноразово закликав: - "отож, не будьмо, як оті язичники!" " Отже, стiйте у свободi, яку дарував нам Христос, i не пiдпадайте знову пiд ярмо рабства".

Істинна любов нелицемірна і некорислива може бути лише в Бога: « Я даю вам не так, як дає світ».

З усіх рис, якими володіє Бог - любов — найголовніша. Також вона найпривабливіша. Досліджуючи декотрі чудові грані цієї риси, яка є наче самоцвіт, ми побачимо, чому Біблія каже, що «Бог є любов» (1 Івана 4:8).

Протягом свого служіння на землі Ісус по-різному показував саможертовну любов. Він не мав і краплі корисливості. Божий Син був настільки поглинутий служінням, що жертвував навіть звичайними вигодами людського життя. «Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки,— сказав він,— Син же Людський не має де й голови прихилити» (Матвія 8:20). Будучи вправним теслею, Ісус міг би виділити час, щоб побудувати для себе зручний будинок чи виготовити гарні меблі на продаж і заробити таким чином трохи грошей. Але він не використовував своїх здібностей, аби здобути якісь матеріальні статки.

Як не крути, а Біблія нам каже, що Бог вибрав саме єврейський народ і назвав його «своїм» за те, що коли усі поважні та набуньдючені імперії навколо сповідували язичництво, євреї пізнали істину і сповідували Одного Живого Бога. Це особливо свідчить не лише ганебне падіння усіх надімперій, а й недавній приклад Великої Римської імперії, яка здавалося б усім є непереможною, але там було одне – але – окрім головного пантеону богів, кожна сімя мала ще своїх улюблених божків.

Навіть намісник римлян Понтій Пілат в Іудеї питав у Ісуса – «Що є істина?» Це говорить про те, що навіть на найвищих щабелях влади римляни мали досить примітивне бачення. Про це гарно розповідається у фільмах

та

, які хоч і мають художній домисел, але суть їх складається з історичних фактів та історій.