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Експерти пояснили, як роумінговий безвіз позначиться на тарифах операторів

Україна і світ / Актуально 14-кві, 2023, 19:519 prov 46
Незабаром Україну включать до роумінгового простору ЄС. Згідно із заявою Дениса Шмигаля це буде зроблено до кінця 2023 року. Експерти пояснили, чим цей крок загрожує абонентам українських мобільних операторів.

Детально

Так званий румінговий безвіз діє в Євросоюзі з 2017 року. Європейські оператори не утримують з абонентів додаткову плату за користування послугами в інших державах-членах ЄС. Простіше кажучи, умовний німець, який перебуває у Франції, користується послугами свого оператора за домашніми тарифами.
У Kyivstar з цього приводу зазначили, що після включення України в роумінговий простір ЄС українським абонентам стануть доступні універсальні тарифні плани. Вони зможуть користуватися послугами зв’язку в будь-якій країні ЄС на тих самих умовах, що і в Україні.
За словами експертів, щоб приєднатися до єдиного європейського роумінгового простору, українським операторам необхідно буде виконати низку вимог організаційного, технічного та юридичного характеру. Таким чином, їм доведеться понести додаткові витрати. Висока ймовірність того, що вони перекладуть їх на плечі абонентів, як це було з витратами на відновлення знищеної під час воєнних дій інфраструктури та придбання генераторів минулої зими.
Джерело.
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