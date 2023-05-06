СБУ затримала бізнесмена зі Львова, який перепродавав елітні авто до Росії в обхід санкцій

Кіберфахівці та слідчі СБУ викрили бізнесмена зі Львова, який нелегально постачав до Росії авто преміумкласу. Раніше чоловік проживав у Росії та має там власний бізнес. Про це повідомили на Facebook-сторінці управління СБУ у Львівській області.
Слідчі встановили, що серед "замовників" авто преміумкласу представники топменеджменту "Газпрому" і телеканалу "Russia today".
За даними слідчих, львів'янин з серпня 2022 до березня 2023 року нелегально переправив росіянам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро. Автівки він купував в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти — До Росії.
"Крім того, подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн. Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці здійснили обшуки у помешканнях чоловіка у Львові та Києві. Там вони виявили 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у "схемі", фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.
За поданням СБУ суд наклав арешт на майно учасників схеми на загальну суму понад 700 млн грн.
"До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів", — повідомляють в управління СБУ у Львівській області.
Львів'янину повідомили про підозру за трьома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах).