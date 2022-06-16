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СБУ на Волині заблокувала відразу дві схеми махінацій з гуманітарною допомогою

Новини регіону / Волинська область 16-июн, 2022, 08:549 prov 0
Одну зі схем співробітники СБУ викрили у Луцьку. У ній задіяна одна із громадських організацій Волині. Правоохоронці встановили, що організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавались за готівку.
Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного “гуманітарного” автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.
У межах кримінального провадження, зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Іншу схему організував мешканець міста Ковель, який ввозив автівки з країн ЄС як гуманітарну допомогу, а в подальшому продавав їх на загальних підставах.
Правоохоронці викрили зловмисника під час продажу двох транспортних засобів на загальну суму понад пів мільйона гривень.
У межах кримінального провадження зловмиснику вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України
Спецоперації з викриття махінацій з гуманітарною допомогою проводилась співробітниками Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
Управління СБ України у Волинській області.
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