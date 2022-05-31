Депутатку з Чернівецької області разом з чоловіком підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги

Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці однієї з міських рад Чернівецького району – голові благодійної організації.
Про це повідомили на сайті обласної прокуратури.
Також у розкраданні гуманітарної допомоги підозрюється чоловік депутатки – член правління благодійної організації (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
За даними слідства, під час воєнного стану депутатка разом зі своїм чоловіком організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги.Зокрема, подружжя намагалось продати за 4 500 дол. США завезений в якості гуманітарної допомоги в Україну транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», призначений для передачі ЗСУ.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу УСР в Чернівецькій області ДСР НП України.