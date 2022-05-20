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Ексзаступника голови Волинської ОВА підозрюють у допомозі призовникам перетинати кордон

Новини регіону / Волинська область 20-май, 2022, 07:499 prov 1 190
Керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук повідомив ексзаступнику начальника Волинської обласної військової адміністрації - керівнику Координаційного центру області на період дії воєнного стану про підозру у службовому підробленні та сприянні, з використанням службового становища, у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України).
За даними слідства, посадовець видавав завідомо неправдиві офіційні документи – листи, із зазначеною у них недостовірною інформацією про мету виїзду військовозобов'язаних чоловіків у Республіку Польща – нібито для доставки гуманітарного вантажу.
 Таким чином він сприяв безперешкодному виїзду з території України осіб, виїзд яких у період дії правового режиму воєнного стану відповідно до чинних нормативно-правових актів обмежений.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Пресслужба обласної прокуратури.
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