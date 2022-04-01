Рівне:

Вчителі Рівненщини працюють дистанційно із-за кордону

Рівненська область / Новини регіону 01-апр, 2022, 11:249 prov 0
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
«За межі області вибули 878 вчителів, що становить 4,5 відсотка від загальної кількості освітян. За кордон виїхали 868 осіб, із них 463 працюють дистанційно. Загалом у школи Рівненщини зараховано близько 2,2 тисячі учнів із числа внутрішньо переміщених осіб», - розповів Віталій Коваль.
Така робота стала можливою завдяки внесеним змінам до трудового законодавства. Так, від початку воєнного стану кожен працівник галузі освіти може самостійно визначити робоче місце, зокрема – за межами території України.
Нагадуємо, що забороняється примушувати освітян до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати.
Оплата праці повинна здійснюватися за тарифікацією, з дотриманням умов чинного законодавства.
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