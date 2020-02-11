На Рівненщини надходження єдиного соціального внеску зросли на 18 відсотків

Рівненська область 15-лют, 2020, 10:539 prov 69

Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Рівненській області Віталій Чуй, за січень 2020 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 419,3 млн. грн., що перевищує минулорічні надходження на 64,8 млн. грн., або на 18 відсотків.

Віталій Чуй наголошує, що серед основних пріоритетів діяльності податкових органів області – постійний контроль за дотриманням податкового законодавства при виплаті заробітної плати найманим працівникам та інших доходів громадянам для забезпечення державою повноти і своєчасності здійснення пенсійних та різноманітних соціальних виплат.

Також наголошуємо, що ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Розстрочення та відстрочення заборгованості зі сплати ЄСВ не передбачено. Заборгованість не підлягає списанню. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені з єдиного внеску не застосовується. Крім того, у разі несплати роботодавцем єдиного внеску, найманому працівникові такі періоди не зараховуються до страхового стажу.

Нагадуємо, у 2020 році розмір мінімального внеску становить 1039,06 гривень. Базова ставка ЄСВ дорівнює 22 відсоткам. Єдиний соціальний внесок сплачується щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за звітнім або щомісячно у вигляді авансового платежу до 20 числа.

Головне управління ДПС у Рівненській області.