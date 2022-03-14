Унаслідок авіаудару пошкоджено телевежу поблизу Рівного

Унаслідок авіаудару уранці 14 березня пошкоджено телевізійну вежу у селі Антопіль поблизу Рівного. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
«На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються», — написав Віталій Коваль. Про жертви та масштаби руйнування інформації поки немає. Телевізійні канали та радіомовлення в області не працюють, але супутникове телебачення та кабельні мережі працюють.
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Віталій Коваль запевняє, що відновлення роботи телебачення та радіо в області проведуть якомога швидше.
Повітряна тривога 14 березня на Рівненщиині тривала понад 5 годин.