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Унаслідок авіаудару пошкоджено телевежу поблизу Рівного

Рівненська область / Війна з московитами 14-мар, 2022, 09:219 prov 16
Унаслідок авіаудару уранці 14 березня пошкоджено телевізійну вежу у селі Антопіль поблизу Рівного. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
«На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються», — написав Віталій Коваль. Про жертви та масштаби руйнування інформації поки немає. Телевізійні канали та радіомовлення в області не працюють, але супутникове телебачення та кабельні мережі працюють.
Телевізійні програми об'єднаного мовлення Єдині новини можна дивитись також на сайті Провінційки.
Віталій Коваль запевняє, що відновлення роботи телебачення та радіо в області проведуть якомога швидше.
Повітряна тривога 14 березня на Рівненщиині тривала понад 5 годин.
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