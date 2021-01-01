На даху рівненської лікарні збудують вертолітний майданчик

"Робота лікарні розпочалася понад 70 років тому, наразі корпуси є застарілими. Тож головний медичний заклад Рівненщини потребує оновлення. Цьогоріч плануємо розпочати «Велике будівництво» 8-поверхового сучасного хірургічного корпусу. За проєктом він складатиметься із операційного блоку, відділення анестезіології, стаціонару, блоку із застосуванням інноваційних малоінвазивних хірургічних технологій. Будівництво буде відбуватися у три черги впродовж 2022-2023 років", - розповів голова ОДА Віталій Коваль.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.Також у межах президентської програми "Велике будівництво" заплановано капітальний ремонт 3 корпусів - головного корпусу та поліклініки, кардіологічного відділення та хірургічного корпусу.З обласного бюджету на виготовлення проектної документації вже передбачені кошти на кожен об’єкт. Далі спрямовуватимуться кошти державного бюджету. Наразі проводиться робота щодо технічних завдань та вихідних даних для проектування об’єктів обласної лікарні.