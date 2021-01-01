Рівне:

Створення та просування сайтів

На даху рівненської лікарні збудують вертолітний майданчик

Головна / Рівненська область 26-янв, 2022, 14:329 prov 149
У Рівненській обласній лікарні запланували відремонтувати 3 корпуси, а також розпочати зведення нового 8-поверхового хірургічного корпусу з вертолітним майданчиком для швидкого транспортування тяжкохворих.
Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
"Робота лікарні розпочалася понад 70 років тому, наразі корпуси є застарілими. Тож головний медичний заклад Рівненщини потребує оновлення. Цьогоріч плануємо розпочати «Велике будівництво» 8-поверхового сучасного хірургічного корпусу. За проєктом він складатиметься із операційного блоку, відділення анестезіології, стаціонару, блоку із застосуванням інноваційних малоінвазивних хірургічних технологій. Будівництво буде відбуватися у три черги впродовж 2022-2023 років", - розповів голова ОДА Віталій Коваль.


Також у межах президентської програми "Велике будівництво" заплановано капітальний ремонт 3 корпусів - головного корпусу та поліклініки, кардіологічного відділення та хірургічного корпусу.
З обласного бюджету на виготовлення проектної документації вже передбачені кошти на кожен об’єкт. Далі спрямовуватимуться кошти державного бюджету. Наразі проводиться робота щодо технічних завдань та вихідних даних для проектування об’єктів обласної лікарні.
Схожі новини
Майже 11 млн.грн. обласна рада спрямувала на поліпшення умов у спецшколах Рівненщини
Головна / Рівненська область

Майже 11 млн.грн. обласна рада спрямувала на поліпшення умов у спецшколах Рівненщини

На Рівненщині у 2020 році ремонтуватимуть дороги до опорних шкіл та лікарень
Головна / Рівненська область

На Рівненщині у 2020 році ремонтуватимуть дороги до опорних шкіл та лікарень

Що будуватимуть на Рівненщині за 74 мільйони гривень?
Головна / Рівненська область

Що будуватимуть на Рівненщині за 74 мільйони гривень?

Схвалено проект тристоронньої угоди регіонального розвитку Рівненщини на 2010-2013 роки
Головна / Рівненська область

Схвалено проект тристоронньої угоди регіонального розвитку Рівненщини на 2010-2013 роки

На Рівненщині збудують музейний комплекс
Головна / Рівненська область

На Рівненщині збудують музейний комплекс

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору