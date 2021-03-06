Майже 11 млн.грн. обласна рада спрямувала на поліпшення умов у спецшколах Рівненщини

Рівненська область 15-мар, 2021, 15:379 prov 0

Чотири спецшколи, інтернат та ліцей на Рівненщині отримали фінансову підтримку з обласного бюджету. 10,99 млн.грн. депутати спрямували на проведення капітальних ремонтів в шести освітніх закладах.

Так, 2,98 млн.грн. виділено на зовнішнє опорядження та утеплення частини фасаду учбового корпусу Клеванської санаторної школи І-ІІІ ступенів,

2,4 млн.грн. на такі ж роботи у Клеванській спеціальній школі №2 І-ІІ ступенів,

1,6 млн.грн. на капітальний ремонт будівлі спального корпусу Костопільської спеціальної школи І-ІІІ ступенів,

1,5 млн.грн. на капітальний ремонт спортивного залу Костопільського ліцею-інтернату спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів,

630 тис.грн. виділено на капітальний ремонт системи опалення в будівлі клубу Мізоцької спеціалізованої школи І-ІІ ступенів.

Крім того, 1,8 млн.грн. будуть спрямовані на капітальний ремонт головного корпусу Клеванського професійного ліцею - в закладі замінять вікна та зовнішні двері.

Відповідне рішення обласна рада прийняла на сесії 11 березня. Тож уже цьогоріч заклади зможуть поліпшити умови навчання та проживання своїх вихованців.