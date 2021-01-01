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Авіаудар по Яворівському полігону: 9 загиблих, 57 поранених

Головна / Війна з московитами 13-мар, 2022, 12:209 prov 0
Унаслідок авіаудару по Яворівському військовому полігону у Львівській області загинуло дев'ятеро людей, 57 - поранені, у тому числі цивільні. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"57 людей дістали травми і госпіталізовані, дев'ять героїв загинули. Це дані на цю годину, наразі розбирають завали та гасять пожежу", - сказав він.

Голова військової адміністрації додав, що серед травмованих є цивільні.

За даними Козицького, російські літаки завдали удару крилатими ракетами класу повітря-земля.

"Загалом було випущено понад 30 ракет, декілька збили сили ППО", - сказав Козицький.

Міністр оборони України Олексій Резніков знову закликав закрити небо над Україною через обстріли.

"Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" - написав міністр у Twitter.

Як передає кореспондент ВВС News Україна зі Львівської області, перші вибухи було чути о 5.40 ранку.

О 6:00 - знову серія гучних розривів, від яких навіть у Львові тремтіли шибки. Останні вибухи лунали о 6.15 ранку.

Яворівський полігон знаходиться за 35 км до кордону з Польщею.

bbc.com.
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