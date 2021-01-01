Авіаудар по Яворівському полігону: 9 загиблих, 57 поранених

"57 людей дістали травми і госпіталізовані, дев'ять героїв загинули. Це дані на цю годину, наразі розбирають завали та гасять пожежу", - сказав він.

Голова військової адміністрації додав, що серед травмованих є цивільні.

За даними Козицького, російські літаки завдали удару крилатими ракетами класу повітря-земля.

"Загалом було випущено понад 30 ракет, декілька збили сили ППО", - сказав Козицький.

Міністр оборони України Олексій Резніков знову закликав закрити небо над Україною через обстріли.

"Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" - написав міністр у Twitter.

Як передає кореспондент ВВС News Україна зі Львівської області, перші вибухи було чути о 5.40 ранку.

О 6:00 - знову серія гучних розривів, від яких навіть у Львові тремтіли шибки. Останні вибухи лунали о 6.15 ранку.

Яворівський полігон знаходиться за 35 км до кордону з Польщею.