25 614 внутрішніх переселенців вже прийняла Рівненщина

Вараськии? раи?он - 1963 особи;

Дубенськии? раи?он - 5477 осіб;

Рівненськии? раи?он (в т ч Рівне) – 14 286 осіб;

Сарненськии? раи?он 3888 осіб.

Рівненська область прийняла 25 614 внутрішньо переміщених осіб.Як розповів начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, лише біля 20% таких людей живуть в Рівному. Інших розселили рівномірно по всій області, наскільки є можливість.Зазвичай це готелі, санаторії, пансіонати, гуртожитки та житло, яке пропонують небайдужі жителі нашого краю.В розрізі районів внутрішньо переміщені особи розмістилися так:За потреби наша область може розмістити ще біля 20 тисяч переселенців.«Друзі, важливо. Поставте себе на місце тих осіб, які тікаючи від війни, втратили все: роботу, житло, соціальні зв’язки. Втратили спокій і впевненість у завтрашньому дні. Ми всі – українці. Єдина нація, яка своїх у біді не кидає. Тож, за можливості, не відмовте таким людям у допомозі, підтримці, пораді, роботі», - закликав Віталій Коваль.