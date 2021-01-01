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25 614 внутрішніх переселенців вже прийняла Рівненщина

Рівненська область / Війна з московитами 24-мар, 2022, 08:029 prov 25
Рівненська область прийняла 25 614 внутрішньо переміщених осіб.
Як розповів начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, лише біля 20% таких людей живуть в Рівному. Інших розселили рівномірно по всій області, наскільки є можливість.
Зазвичай це готелі, санаторії, пансіонати, гуртожитки та житло, яке пропонують небайдужі жителі нашого краю.
В розрізі районів внутрішньо переміщені особи розмістилися так:
  • Вараськии? раи?он - 1963 особи;
  • Дубенськии? раи?он - 5477 осіб;
  • Рівненськии? раи?он (в т ч Рівне) – 14 286 осіб;
  • Сарненськии? раи?он 3888 осіб.
За потреби наша область може розмістити ще біля 20 тисяч переселенців.
«Друзі, важливо. Поставте себе на місце тих осіб, які тікаючи від війни, втратили все: роботу, житло, соціальні зв’язки. Втратили спокій і впевненість у завтрашньому дні. Ми всі – українці. Єдина нація, яка своїх у біді не кидає. Тож, за можливості, не відмовте таким людям у допомозі, підтримці, пораді, роботі», - закликав Віталій Коваль.
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