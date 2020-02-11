Майже 68 відсотків доходів територіальних громад Рівненщини складає податок на доходи фізичних осіб

Рівненська область 25-лют, 2020, 10:339 prov 59

В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Рівненській області повідомили, що за січень 2020 року платниками податків сплачено 400 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб до бюджетів усіх рівнів. Приріст надходжень у січні 2020 року, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, складає 69,7 млн. грн., або 21 відсоток.

Із загальної суми надходжень ПДФО до місцевих бюджетів Рівненщини надійшло 298,6 млн. грн., що на 52,2 млн. грн. більше, ніж торік. До Державного бюджету перераховано 101 млн. грн., що на 17,8 млн. грн. перевищує надходження минулого року.

Як зазначив в.о.начальника головного управління ДПС у Рівненській області Віталій Чуй, податок на доходи фізичних осіб є одним із бюджетоформуючих податків та стабільним джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів.

«В легалізації заробітної плати мають бути зацікавлені не лише фахівці податкової служби краю чи представники влади, а й всі мешканці територіальних громад. Оскільки розмір фінансового забезпечення соціально-економічних програм на місцевому рівні знаходиться в прямій залежності від розміру надходжень цього податку», – наголошує Віталій Чуй.

У податковій службі області також зазначають, що сумлінна та вчасна сплата податків – це можливість держави системно, без будь - яких збоїв, проводити державну політику щодо виплати пенсій, стипендій, соціальних допомог.

Головне управління ДПС у Рівненській області.