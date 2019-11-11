Мешканці Рівненщини самостійно задекларували до сплати майже 22 мільйона гривень податків і зборів

Рівненська область 25-лис, 2019, 20:419 prov 0

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Рівненській області, громадяни, які у період кампанії декларування доходів подали річні податкові декларації про доходи за 2018 рік, вже сплатили до бюджетів усіх рівнів 22 мільйона гривень податкових платежів.

Із загальної суми сплачених податків 18,3 мільйона гривень – податок на доходи фізичних осіб. Ще 3,7 мільйона гривень - це сплачений декларантами до держбюджету військовий збір.

«Лише відповідальна громадянська позиція в питанні декларування доходів і свідома сплати податків гарантують стабільний та успішний розвиток держави. Сплачені жителями області кошти будуть спрямовані не лише до бюджетів територіальних громад, а й на підтримку української армії в цей не легкий час. Індивідуальний внесок кожного у вигляді сплачених податків – це посильна допомога у вирішенні актуальних питань соціального-економічного розвитку та обороноздатності держави», - зазначив в.о. начальника Головного управління ДПС у Рівненській області Віталій Чуй.

Він також висловив подяку всім громадянам за своєчасно подані декларації і сплачені податки та зазначив, що надходження сум податку на доходи фізичних осіб – основне джерело наповнення місцевих скарбниць.

Головне управління ДПС у Рівненській області.