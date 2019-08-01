Жителі Рівненської області самостійно сплатили до бюджету понад 20 мільйонів гривень податків

Рівненська область 20-сер, 2019, 07:569 prov 72

Як повідомили в ГУ ДФС у Рівненській області, за результатами декларування доходів отриманих громадянами у 2018 році, станом на 01.08.2019 року, мешканці області сплатили до зведеного бюджету 20,5 млн. грн. податків і зборів. З них самостійно задекларовано та сплачено податку на доходи фізичних осіб - 17,2 млн. грн., та 3,3 млн. грн. військового збору.

«Чесне і прозоре декларування доходів – першочергове питання порядку денного суспільства, що прагне досягнути найвищих стандартів якості життя. Цьогорічна кампанія декларування є достатньо успішною. Це пояснюється, перш за все, підвищенням рівня податкової культури, сумлінності платників податків та ефективній роз’яснювальній роботі, яку проводили фахівці фіскальної служби», - зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.

Він також висловив подяку всім громадянам за своєчасно подані декларації і сплачені податки та зазначив, що надходження сум податку на доходи фізичних осіб – основне джерело наповнення місцевих скарбниць.

Довідково: в період кампанії декларування доходів за 2018 рік річні податкові декларації до територіальних органів ДФС у Рівненській області подали 3986 громадян.

ГУ ДФС у Рівненській області/