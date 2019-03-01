Кількість мільйонерів на Рівненщини зростає

Рівненська область 11-бер, 2019, 17:089 prov 0

За підсумками двох місяців поточного року, податкові декларації про отримані доходи подали 1180 мешканців Рівненської області, загальна сума задекларованого доходу склала 127,6 мільйонів гривень. Самостійно нараховані податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб складають 3,8 млн. гривень.

На підтримку Збройних сил України добровільно задекларовано до сплати 691,8 тис. грн. військового збору, що є вагомим внеском забезпечення обороноздатності країни.

За два місяці, в області офіційно задекларували свої статки 6 мільйонерів, загальна сума задекларованого доходу склала 14,7 млн. гривень.

Крім того вже 467 громадян звернулись до органів ДФС з реалізації права на отримання податкової знижки, які задекларували до повернення з бюджету 1,1 млн. грн. ПДФО.

ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році, триває до 2 травня цього року, а подати декларацію для отримання податкової знижки можна до ДПІ за місцем реєстрації до 31 грудня поточного року.



ГУ ДФС у Рівненській області.