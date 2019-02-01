Перші підсумки декларування підвели на Рівненщині

Рівненська область 19-лют, 2019, 11:189 prov 54

Як повідомила заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Надія Друзюк, за січень 2019 року жителями області подано 429 декларацій про майновий стан та доходи. Загальна сума задекларованого доходу складає 34,9 млн. гривень. Самостійно нараховані податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб склали 1,4 млн. грн. та 259 тис. грн. військового збору.

За податковою знижкою вже звернулось 92 громадянина, задекларована ними сума ПДФО, яка підлягає поверненню з бюджету, склала 227,8 тис. гривень.

Як відомо, з 1 січня 2019 року триває кампанія декларування доходів громадян. Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів. До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення, тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами;

- при отриманні іноземних доходів;

- в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Нагадаємо, кампанія декларування минулорічних доходів громадян триває до 1 травня 2019 року. Декларації про майновий стан і доходи громадяни повинні подавати до податкових інспекцій за місцем своєї податкової адреси.

ГУ ДФС у Рівненській області.