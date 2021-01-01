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Віталій Коваль розповів про загрозу вторгнення військ Білорусі на Рівненщину

Рівненська область / Новини регіону 24-мар, 2022, 12:289 prov 0
Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в інтерв'ю для ВВС розповів про ситуацію в області та загрозу прямого вторгнення військ Білорусі.
За словами Віталія Коваля, поліський ландшафт добре пропрацьований військовими та теробороною, що є чітке розуміння місць, де ворога можна зупинити за допомогою і природних фортифікаційних споруд, і наших підготовчих заходів.
«Ми знаємо кожен квадратний метр нашої території і зробимо так, щоб ворог не просунувся далі. Обороняти свій край набагато легше, ніж наступати без ідей. Мотивація наших воїнів висока, тут рідні ліси і болота допомагають», - наголосив очільник області.
Він переконаний – вести ворогу наступальну операцію без знання місцевості важко. По інших регіонах маса бойових з'єднань загубились, а на Рівненщині це зробити дуже легко. Якщо білоруси підуть, в багатьох місцях застрягнуть в болоті.
«У нас є чітка інформація, що населення Білорусі взагалі не хоче війни. Ніхто не хоче втрачати синів та родичів. А військові там теж люди, мотивації у них нема. За що воювати? Прийти і поставити галочку для росіян, що допомогли воювати проти України? Що захищатимуть вони, якщо прийдуть?» - зазначає Віталій Коваль.
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