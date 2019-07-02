СБУ викрила посадовців Волинської митниці на вимаганні грошей у громадян

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції викрили на хабарях головного та старшого державних інспекторів митного посту «Піща» Волинської митниці Державної фіскальної служби.Оперативники спецслужби встановили, що посадовці налагодили механізм вимагання грошей у громадян, які перетинають державний кордон. За різні суми неправомірної вигоди митники обіцяли не створювати людям штучних перешкод при законному ввезенні на територію України особистих речей з-закордону.За попередньою інформацією, розмір «данини», якою обкладали українців митники залежав, зокрема від виду і об’єму речей, що перевозили з собою громадяни.Правоохоронці затримали головного державного інспектора поблизу робочого місця під час отримання чергового хабаря. Раніше співробітники СБУ задокументували ще два факти «поборів» працівниками митниці.Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом фігурантам провадження про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності.Заходи з викриття зловмисників проводились спільно Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури.Пресцентр СБ України.