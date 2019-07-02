Рівне:

СБУ викрила посадовців Волинської митниці на вимаганні грошей у громадян

Волинська область 21-лип, 2019, 12:219 prov 153
Співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції викрили на хабарях головного та старшого державних інспекторів митного посту «Піща» Волинської митниці Державної фіскальної служби.
СБУ викрила посадовців Волинської митниці на вимаганні грошей у громадян

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці налагодили механізм вимагання грошей у громадян, які перетинають державний кордон. За різні суми неправомірної вигоди митники обіцяли не створювати людям штучних перешкод при законному ввезенні на територію України особистих речей з-закордону.
За попередньою інформацією, розмір «данини», якою обкладали українців митники залежав, зокрема від виду і об’єму речей, що перевозили з собою громадяни.
Правоохоронці затримали головного державного інспектора поблизу робочого місця під час отримання чергового хабаря. Раніше співробітники СБУ задокументували ще два факти «поборів» працівниками митниці.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом фігурантам провадження про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності.
Заходи з викриття зловмисників проводились спільно Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресцентр СБ України.
Похожие новости
На Волині СБУ викрила сільського голову на хабарі у п'ятнадцять тисяч дола ...
Головна, Волинська область

На Волині СБУ викрила сільського голову на хабарі у п'ятнадцять тисяч дола ...

У Луцьку СБУ викрила поліцейського на збуті амфетаміну
Кримінал, Волинська область

У Луцьку СБУ викрила поліцейського на збуті амфетаміну

СБУ викрила депутата Луцької міської ради на наданні неправомірної вигоди
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Волинська область

СБУ викрила депутата Луцької міської ради на наданні неправомірної вигоди

На Волині СБУ викрила на хабарах начальника райвідділу поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Волинська область

На Волині СБУ викрила на хабарах начальника райвідділу поліції

На Волині СБУ викрила на хабарах інспектора Держприкордонслужби
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Волинська область

На Волині СБУ викрила на хабарах інспектора Держприкордонслужби

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Липень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Вгору