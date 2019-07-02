На Волині СБУ викрила сільського голову на хабарі у п'ятнадцять тисяч доларів США

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції викрили на хабарі голову однієї із сільських рад Волинської області.Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від мешканця обласного центру п'ятнадцяти тисяч американських доларів. За вказану суму сільський голова обіцяв сприяти чоловіку в отриманні у власність земельної ділянки площею один гектар на території сільради для приватної забудови.Правоохоронці затримали зловмисника поблизу Луцька під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі п’ять тисяч доларів США.Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів незаконних дій.Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.Пресцентр СБ України.