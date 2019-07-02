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На Волині СБУ викрила сільського голову на хабарі у п'ятнадцять тисяч доларів США

Головна, Волинська область 17-лип, 2019, 09:339 prov 67
Співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції викрили на хабарі голову однієї із сільських рад Волинської області.
На Волині СБУ викрила сільського голову на хабарі у п'ятнадцять тисяч доларів США

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від мешканця обласного центру п'ятнадцяти тисяч американських доларів. За вказану суму сільський голова обіцяв сприяти чоловіку в отриманні у власність земельної ділянки площею один гектар на території сільради для приватної забудови.
Правоохоронці затримали зловмисника поблизу Луцька під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі п’ять тисяч доларів США.
Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів незаконних дій.
Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
Пресцентр СБ України.
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