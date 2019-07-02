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У Луцьку СБУ викрила поліцейського на збуті амфетаміну

Кримінал, Волинська область 06-лип, 2019, 09:229 prov 138
Співробітники Служби безпеки України викрили на незаконному зберіганні та збуті психотропних речовин інспектора-чергового міського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Волинській області.
У Луцьку СБУ викрила поліцейського на збуті амфетаміну

Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції реалізовував амфетамін на території обласного центру.
Співробітники СБУ задокументували два факти збуту зловмисником психотропів.
Правоохоронці затримали поліцейського згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Луцька під час реалізації чергової партії амфетаміну.
Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у помешканні фігуранта провадження психотропні речовини.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності поліцейського проводились спільно з ДБР, підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Пресцентр СБ України
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