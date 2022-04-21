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СБУ заблокувала незаконний збут гуманітарної допомоги

Війна з московитами / Новини регіону / Волинська область 21-апр, 2022, 12:389 prov 0
Співробітники СБУ заблокували незаконний збут партії товарів, ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.
Оперативники встановили, що незаконну схему організували члени київського благодійного фонду та добровольчого формування у місті Тернопіль.
Зловмисники ввозили через митний пункт пропуску “Ягодин” під виглядом гуманітарної допомоги новий брендовий одяг та взуття. Далі прямували до міста Тернопіль та розвантажували його на складі Штабу добровольчого спротиву. У подальшому ділки планували продавати ввезений товар у мережі магазинів, один з яких знаходиться на території цього складу.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Встановлюються усі особи, причетні до протиправної діяльності. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.
Спецоперація проводилась оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно з прикордонниками, митниками за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської обласної прокуратури.
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