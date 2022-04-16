На Волині торгували гуманітарними бронежелетами та касками

заблокували незаконний збут партії бронежилетів і касок, які ввезли на митну територію України як гуманітарну допомогу.Загальна вартість продукції становила 18 тис. дол.Оперативники встановили, що незаконну схему організував військовослужбовець добровольчого формування, який також обіймає посаду керівника одного з відділів Підгайцівської ТГ.Під час санкціонованих обшуків на складі у місті Ковель та за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили:Наразі затримано організатора схеми, мешканця однієї з територіальних громад регіону.