На Волині торгували гуманітарними бронежелетами та касками

Працівники СБУ у Волинській області заблокували незаконний збут партії бронежилетів і касок, які ввезли на митну територію України як гуманітарну допомогу.
Загальна вартість продукції становила 18 тис. дол.
Оперативники встановили, що незаконну схему організував військовослужбовець добровольчого формування, який також обіймає посаду керівника одного з відділів Підгайцівської ТГ.
Під час санкціонованих обшуків на складі у місті Ковель та за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили:
Наразі затримано організатора схеми, мешканця однієї з територіальних громад регіону.