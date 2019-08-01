На Волині СБУ викрила на хабарі голову об’єднаної територіальної громади

Волинська область 30-сер, 2019, 10:199 prov 67

Голова однієї з об’єднаних територіальних громад на Волині вимагав півтори тисячі доларів США від місцевого фермера.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець у таку суму оцінив своє сприяння у виділенні чоловіку в оренду 10 гектарів землі для ведення сільського господарства.

Правоохоронці затримали голову ОТГ на робочому місці під час отримання ним всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри у скоєнні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Викриття протиправного механізму СБУ здійснювала спільно з Нацполіцією та під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Триває досудове слідство.

Пресцентр СБ України.