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СБУ на Волині викрила на хабарях прикордонника

Волинська область 17-сер, 2019, 13:169 prov 299
Співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції викрили на хабарях інспектора відділу прикордонної служби «Висоцьк» Луцького прикордонного загону.
СБУ на Волині викрила на хабарях прикордонника

Оперативники спецслужби встановили, що інспектор прикордонної служби третьої категорії налагодив механізм отримання грошей від громадян за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон з України до країн Євросоюзу тютюнових виробів.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання сержантом від місцевого жителя неправомірної вигоди у сумі 15 тисяч гривень за сприяння у переправленні через державний кордон двадцяти п’яти ящиків цигарок. Правоохоронці затримали прикордонника поблизу державного кордону після отримання другої частини хабаря у розмірі десять тисяч гривень. Раніше було задокументовано одержання зловмисником першої частини неправомірної вигоди.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів протиправної діяльності інспектора. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття прикордонника проводились спільно з Територіальним управлінням ДБР у м. Львові, за процесуальним керівництвом військової прокуратури.
Пресцентр СБ України.
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