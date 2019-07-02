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СБУ викрила посадовця Луцької міськради на вимаганні грошей з учасників бойових дій

Волинська область 23-лип, 2019, 08:429 prov 0
Співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції викрили на хабарях посадовця Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
СБУ викрила посадовця Луцької міськради на вимаганні грошей з учасників бойових дій

Оперативники спецслужби встановили, що чиновниця налагодила механізм вимагання грошей від громадян – учасників бойових дій за постановку на квартирний облік та сприяння у безперешкодній виплаті грошової компенсації за придбання житла.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисницею за свої «послуги» дві тисячі американських доларів. Першу половину від вказаної суми хабаря посадовець мала отримати за призначення грошової компенсації, другу – після одержання громадянином встановленої законом виплати.
Правоохоронці затримали чиновницю в обласному центрі під час одержання тисячі американських доларів – першої частини неправомірної вигоди.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів протиправної діяльності.
Заходи з викриття зловмисниці проводились спільно з прокуратурою області.

Пресцентр СБ України.
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