Україна отримала від Британії кілька далекобійних ракет Storm Shadow – ЗМІ
Кілька крилатих ракет Storm Shadow передала Велика Британія Україні на посилення ударного потенціалу великої дальності напередодні наступу проти російських військ, повідомляє CNN .
Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією. Ракета зазвичай запускається з повітря на дальність понад 250 км, що трохи менше від дальності американських ракет класу “земля-земля” ATACMS, про які Україна давно просила.
Як зазначається в публікації, критично важливо, що у Storm Shadow достатньо дальності, щоб завдати удару вглиб території, що утримується росією, на сході України.
Західний чиновник повідомив CNN, що Британія отримала від уряду України запевнення, що ці ракети будуть використовуватися тільки на суверенній території України, а не на території рф. Британські офіційні особи раніше робили публічні заяви про те, що Крим є суверенною територією України.
Ракета “змінює правила гри з погляду дальності”, сказав CNN високопоставлений військовий представник США, і дає Києву можливості, про які він просив із самого початку війни. Наразі максимальна дальність дії зброї, наданої США, для України становить близько 80 км.
Розгортання ракет відбувається в той час, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ, спрямований на звільнення території, що утримується Кремлем, у східній та південній частинах країни.
Зазначимо, що це не вперше, коли Велика Британія заходить далі за США в озброєннях, які вона готова відправити Україні. Вона була першим союзником, який оголосив, що відправляє сучасні західні танки в Україну, у січні пообіцявши 14 танків Challenge 2, перш ніж США оголосили, що незабаром після цього нададуть танки M-1 Abrams.
Британський уряд нещодавно опублікував повідомлення про закупівлю через Міжнародний фонд для України. У повідомленні йшлося про зацікавленість в ракетах далекого радіусу дії.
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