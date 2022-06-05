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Українська ППО зранку збила 47 із 55 російських ракет — Залужний

Війна з московитами 26-січ, 2023, 13:229 prov 3
Держава-терорист рф сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.
Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.
Але нас не зламати!
Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!
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