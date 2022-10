Збито 44 із півсотні ракет окупантів силами та засобами Повітряних Сил - Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces - 44 out of fifty missiles of the invaders were shot down by the forces and means of the Air Forces (ENG below)О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності Повітряне командування "Центр" – 18, Повітряне командування "Південь" – 12, Повітряне командування "Схід" – 9, Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України – 5!Слава Україні!Разом – до перемоги!