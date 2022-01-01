Збито 44 із півсотні ракет окупантів силами та засобами Повітряних Сил - Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces - 44 out of fifty missiles of the invaders were shot down by the forces and means of the Air Forces (ENG below)
О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.
Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).
44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності Повітряне командування "Центр" – 18, Повітряне командування "Південь" – 12, Повітряне командування "Схід" – 9, Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України – 5!
Слава Україні!
Разом – до перемоги!
Генеральний штаб ЗСУ.