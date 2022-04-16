Сьогодні підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищили чотири крилаті ракети

Сьогодні, 16 квітня, із літаків Су-35 російських окупантів завдано ракетних ударів по Львівській області.
Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищили чотири крилаті ракети.
Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.
Наші захисники ''дякують'' білорусі за сприяння у доставці смертельних ''подарунків'' від рашистів.
Військові вдячні громадянам України, які надають додаткову інформацію оборонцям повітряного простору через чат-бот ''ШОСЬ ЛЕТИТЬ"