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Українські військові знищили командний пункт та десять повітряних цілей окупантів

Головна / Війна з московитами 17-мар, 2022, 11:429 prov 0
Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Крім того, за попередню добу, завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється. Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують активно діяти з метою позбавлення авіації окупантів змоги панувати у повітрі.
Збиття літака (ілюстративне фото). Фото: Цаплієнко

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