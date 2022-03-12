ЗСУ за добу збили винищувач-бомбардувальник Су-34 РФ і вразили ще 4 вертольоти окупантів

Українські військові 11 березня знищили винищувач-бомбардувальник російських окупантів Су-34. Також було влучення у безпілотник та чотири вертольоти ворога.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці командування Повітряних сил ЗСУ. У відомстві зазначають, що дані поки що попередні і вони уточнюються.
Сили протиповітряної оборони, за попередніми даними, збила російський винищувач-бомбардувальник Су-34 у Чернігівській області.
Також зенітно-ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили п'ять цілей: безпілотник "Форпост" та чотири вертольоти.
Крім того, українська авіація (бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25, а також вертольоти Мі-24) здійснили близько десяти нальотів на колони ворожої техніки та завдала потужних ракетно-бомбових ударів.
"Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 і МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв за декількома напрямками і повернулася без втрат. По ворожих літаках було випущено дев'ять ракет "повітря-повітря" середньої та малої дальності. Чекаємо гарних новин!" – наголосили у командуванні.
Цей день запам’ятається зухвалою провокацією російських фашистів, які обстріляли літаками з території України мирні білоруські села, з метою звинуватити у цьому Повітряні Сили Збройних Сил України. Мета – очевидна!
Рашизм – не пройде!