За добу ЗСУ знищили 10 російських літаків та дві колони військової техніки

Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, за минулу добу Повітряні сили знищили три російських штурмовики Су-25 та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії. Водночас підрозділи Сухопутних військ збили два російських штурмовики Су-25, один із них – американським "Стінгером".
"Тож маємо дані про ураження десяти літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців", — йдеться у повідомленні.
Також українські захисники знищили дві великі колони російської техніки.
"За попередньою інформацією, це цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" тощо", — повідомили в Командування Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, авіаційні безпілотні комплекси "Байрактар ТБ-2" знищили ЗРК Бук М-1 та інші цілі.
Що відомо
- Станом на 9 березня засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України було знищено 56 російських літаків та 82 гелікоптери.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує формувати резерв на своїй території через значні втрати особового складу та зниження темпів наступу в Україні.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська влада готувалася до повномасштабної війни з Росією, але не могла відкрито сказати про це суспільству.
- Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко повідомив, що через військове вторгнення Росії економіка України зазнала збитків щонайменше на 100 мільярдів доларів.