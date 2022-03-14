Рівне:

Створення та просування сайтів

Новітні літаки окупантів були збиті над Україною

Війна з московитами 14-мар, 2022, 09:059 prov 0
Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів.
На одному із стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. Про це інформує командування повітряних сил ЗСУ.
І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.
Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів рашистів і одного БпЛА.
Є гарна новина і від оперативного командування «Північ», чиє ППО сьогодні вранці вразило ще один літак окупантів!
vechirniy.kyiv.ua.
Схожі новини
ЗСУ за добу збили винищувач-бомбардувальник Су-34 РФ і вразили ще 4 вертольоти окупантів
Головна / Війна з московитами

ЗСУ за добу збили винищувач-бомбардувальник Су-34 РФ і вразили ще 4 вертольоти окупантів

За добу українські військові знищили три штурмовики та три вертольоти окупантів
Війна з московитами

За добу українські військові знищили три штурмовики та три вертольоти окупантів

Українські війська знищили 30 ворожих гелікоптерів біля Херсона і 3 колони окупантів біля Миколаєва
Головна / Війна з московитами

Українські війська знищили 30 ворожих гелікоптерів біля Херсона і 3 колони окупантів біля Миколаєва

13-й день війни: загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч
Війна з московитами

13-й день війни: загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч

За добу ЗСУ знищили 10 російських літаків та дві колони військової техніки
Головна / Війна з московитами

За добу ЗСУ знищили 10 російських літаків та дві колони військової техніки

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору