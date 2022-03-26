Рівне:

Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети

Війна з московитами / Новини регіону 05-апр, 2022, 09:389 prov 0
Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України.
Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.
Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.
Начальник Рівненської ОВА В.Коваль повідомив:
"Вночі силами ППО збито дві ворожі цілі."
Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".
Разом до перемоги!

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