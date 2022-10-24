"Терор дронами може бути ще довго": Буданов розповів, скільки ракет та "шахедів" є у Росії

Українська ППО знищує близько 70% дронів, запущених РФ.
Російська армія ще довго може тероризувати українців дронами-камікадзе "Shahed-136" . Натомість запаси ракет у росіян майже вичерпані.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю Українській правді.
За словами Буданова, росіяни почали атакувати Україну іранськими дронами-каміадзе через брак ракет та через їхню невисоку ефективність і точність.
"Терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго. А от з використанням ракет – ні, тому що запаси майже вичерпані. Щодо "Іскандерів" – це близько 13% залишилося, щодо ракет типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" – це близько 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – Ред.), - пояснив Буданов.
Очільник ГУР Міноборони наголосив, що говорити, скільки у РФ ще залишилося іранських дронів, не зовсім коректно, тому що вони постійно їх замовляють. Нині, за його даними, окупанти атакують мирні міста дронами вже з другої партії.
"Станом на 22 жовтня вони застосували близько 330 "шахедів". З них, наскільки я пам'ятаю, 222 було збито. Інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей – не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей. Одноразова поставка партії – це близько 300 одиниць", - сказав Буданов і продовжив, - "Вони замовили біля 1700 всіх типів дронів, наразі друга партія пішла. Ви ж маєте зрозуміти, вони замовили 1700 штук, але їх ще треба виготовити".
Натомість Буданов наголосив, що ППО успішно знищує дрони - збиті 70% БПЛА.
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