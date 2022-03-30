На тимчасово захоплених територіях загарбники зґвалтували 400 дітей і дорослих - Денісова

Уповноважена також висловила думку, що пережите сексуальне насильство може вплинути на бажання або здатність дівчат і жінок народжувати дітей, і це має ознаки геноциду.

До Офісу омбудсмена надходять звернення від громадян про випадки сексуального насильства з боку російських загарбників. На сьогодні таких звернень уже близько 400. Про це сказала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю «Суспільне Новини», відео якого вона розмістила у Фейсбуці, передає Укрінформ.«З Херсонської області наразі є такі звернення. Там, де зв'язок поновлюється, там люди і розповідають. А якщо немає зв’язку – то як вони зателефонують?» - сказала Денісова.За її словами, дзвінки на "гарячу лінію" уповноваженого щодо необхідності отримання психологічної допомоги почали надходити, коли наприкінці березня українські військові почали визволяти міста Київської області і жителі змогли спокійно вийти з підвалів. Люди зізнавались, що стали жертвами сексуального насильства з боку загарбників.Таких звернень Офіс омбудсмена отримав з 1 по 14 квітня близько 400, і вони продовжують надходити, зазначила Денісова.«Наші 5 психологів не справляються з цим навантаженням. Тож я висловила прохання ЮНІСЕФ, щоб вони збільшили майже у 2 рази кількість психологів, щоб і допомога була якісною, і щоб не було вигорання, у тому числі цих психологів, які і вдень і вночі отримують такі звернення. І ці випадки дуже страшні», - наголосила омбудсмен.За її словами, завдання Офісу омбудсмена - зафіксувати такі факти, визначити відповідність дій російських загарбників міжнародному гуманітарному праву і дотриманню Женевських конвенцій та протоколів до них, та розповісти про це світу. Слідчі дії робитимуться трохи згодом.«Також ознаки геноциду мають ті випадки, коли дітей вивозять.., щоб Україна не мала майбутнього. Немає дітей – немає майбутнього, немає українців. Це і є геноцид українського народу», - наголосила Денісова.Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.Загарбники влаштували масовий терор на тимчасово зайнятих територіях.