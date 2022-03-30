На тимчасово захоплених територіях загарбники зґвалтували 400 дітей і дорослих - Денісова

Про це сказала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю «Суспільне Новини», відео якого вона розмістила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«З Херсонської області наразі є такі звернення. Там, де зв'язок поновлюється, там люди і розповідають. А якщо немає зв’язку – то як вони зателефонують?» - сказала Денісова.
За її словами, дзвінки на "гарячу лінію" уповноваженого щодо необхідності отримання психологічної допомоги почали надходити, коли наприкінці березня українські військові почали визволяти міста Київської області і жителі змогли спокійно вийти з підвалів. Люди зізнавались, що стали жертвами сексуального насильства з боку загарбників.
Таких звернень Офіс омбудсмена отримав з 1 по 14 квітня близько 400, і вони продовжують надходити, зазначила Денісова.
«Наші 5 психологів не справляються з цим навантаженням. Тож я висловила прохання ЮНІСЕФ, щоб вони збільшили майже у 2 рази кількість психологів, щоб і допомога була якісною, і щоб не було вигорання, у тому числі цих психологів, які і вдень і вночі отримують такі звернення. І ці випадки дуже страшні», - наголосила омбудсмен.
За її словами, завдання Офісу омбудсмена - зафіксувати такі факти, визначити відповідність дій російських загарбників міжнародному гуманітарному праву і дотриманню Женевських конвенцій та протоколів до них, та розповісти про це світу. Слідчі дії робитимуться трохи згодом.
Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.
Загарбники влаштували масовий терор на тимчасово зайнятих територіях.