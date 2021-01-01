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НАТО захищатиме вантаж зі зброєю для України від російських загарбників, – Данілов

Війна з московитами 13-мар, 2022, 12:139 prov 0
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що НАТО буде захищати свої конвої зі зброєю для України від ймовірного нападу російських загарбників.
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону UAразом.

Захист НАТО вантажу зі зброєю для України

Він зазначив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив щодо цього заяву.
"Якщо хоч один снаряд, хоч одна куля потрапить у конвой, який вони сьогодні доставляють – вони вважатимуть це порушенням п'ятої статті (Північноатлантичного договору – ред.), яка є на сьогоднішній день у країнах НАТО", – заявив Данілов.
Секретар РНБО додав, що Україна стримує подальший наступ російської армії на Альянс, тому Захід має продовжувати стабільно постачати нашій державі сучасну й ефективну зброю.
На думку Данілова, що росія може також атакувати країни Східної Європи. Він вважає, що наступним об’єктом нападу з боку рф може стати Литва.
Водночас секретар РНБО критично висловився на адресу країн-членів НАТО, які побоюються чинити опір росії.
novyny.live.
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