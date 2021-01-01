НАТО захищатиме вантаж зі зброєю для України від російських загарбників, – Данілов

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону UAразом.
Захист НАТО вантажу зі зброєю для УкраїниВін зазначив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив щодо цього заяву.
"Якщо хоч один снаряд, хоч одна куля потрапить у конвой, який вони сьогодні доставляють – вони вважатимуть це порушенням п'ятої статті (Північноатлантичного договору – ред.), яка є на сьогоднішній день у країнах НАТО", – заявив Данілов.
Секретар РНБО додав, що Україна стримує подальший наступ російської армії на Альянс, тому Захід має продовжувати стабільно постачати нашій державі сучасну й ефективну зброю.
На думку Данілова, що росія може також атакувати країни Східної Європи. Він вважає, що наступним об’єктом нападу з боку рф може стати Литва.
Водночас секретар РНБО критично висловився на адресу країн-членів НАТО, які побоюються чинити опір росії.
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