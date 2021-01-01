РФ взяла в полон близько 100 українців, включно з моряками зі Зміїного

Тривають перемовини щодо обміну.
Про це віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила в інтерв’ю “Суспільному“.
За її словами, рф виявила бажання забрати своїх моряків, які тонули у Чорному морі і яких врятувала українська сторона.
“Тут є моряки (з острова Зміїний – ред), ми до речі врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей”, – зазначила міністерка.
Верещук висловила сподівання, що найближчим часом Україна зможе забрати своїх громадян.
“Там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон”, – сказала Верещук.
Вона також розповіла, що до неї звернулася уповноважена з прав людини у рф Татьяна Москалькова щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка, водія на водія тощо.
“Я кажу — добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми”, – зауважила вона.
Нагадаємо, 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.
За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений
dilo.net.ua.