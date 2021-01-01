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Twitter видалили або позначили як недостовірні понад 50 тисяч публікацій

Війна з московитами 17-мар, 2022, 18:509 prov 0
Модератори Twitter видалили або позначили як недостовірні понад 50 тисяч публікацій із дезінформацією про російсько-українську війну. Про це розповіла віце-президентка із публічної політики Twitter Шинейд МакСвіні.
«Ми також помітили суттєве збільшення обсягу контенту, який поширювався в оманливому чи неточному контексті, зокрема старі відео конфлікти, які видавали за те, що відбувалося в Україні. Згідно з нашою політикою щодо штучно створених та спеціально оброблених медіафайлів, ми позначили або видалили понад 50 тисяч зразків контенту», – заявила МакСвіні.
З початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого з соцмережі було видалено понад 75 тисяч акаунтів через порушення правил Twitter про спам та маніпуляції на сервісі.
«За допомогою цих профілів було зроблено чимало спроб маніпуляцій у сервісі, у тому числі фінансово мотивованого та обумовленого обставинами розсилки спаму. Зараз ми не вважаємо, що вони є певною координованою кампанією, пов’язаною з урядовим суб’єктом», – зазначила вона.
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