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Понад 8 тисяч евакуйованих, одна колона потрапила під обстріл – Верещук про роботу гумкоридорів

Головна / Війна з московитами 22-мар, 2022, 14:149 prov 43
З восьми погоджених на 21 березня гуманітарних коридорів для евакуації мирних мешканців та доставлення вантажів працювало сім. Всього за день вдалось евакуювати 8 057 людей.
Про це на брифінгу повідомила віцепрем’єрка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

З Маріуполя до міста Запоріжжя евакуювали 3 007 маріупольців. Також до Бердянськ дісталися 26 автобусів. Однак, за даними Верещук, російські війська, які стоять на блокпостах по маршруту до Маріуполя, не дозволяють автобусам швидко дістатися до місць збору людей.
Вона також повідомила, що евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема селища Мелекіно, та селища Нікольське відбудеться зранку 22 березня з 9:00 до 11:00. З Запоріжжя також виїде ще 27 великих автобусів по маршруту.
"Вирішуємо питання доставки завтра додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців", – поінформувала віцепрем'єрка.
Вона додала, що у Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надають необхідну допомогу: харчування, медичну допомогу, місця для відпочинку.

Київська область

  • З селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивезти понад 4 370 людей. До евакуаційних автобусів долучилася велика кількість приватних авто.
  • З Бучі та Ворзеля евакуювали 380 людей, а також доставили гуманітарну допомогу (продукти харчування, медикаменти, одяг).
  • З села Козаровичі до Вишгорода евакуація не відбулася – російські війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти.

Луганська область

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до міста Бахмут 21 березня вдалося вивезти 300 людей. Крім цього, за даними Верещук, у ці населені пункти привезли понад 200 тонн гуманітарної допомоги.
Вона також повідомила, що вдалося звільнити водіїв та екіпаж швидкої допомоги, які 20 березня намагалися доставити гуманітарну допомогу до міста Вовчанськ Харківської області.
"Це дійсно хоробрі люди, які мужньо виконують свій громадянський обов'язок в умовах війни. Як і всі інші водії автобусів, вантажівок, рятівники з ДСНС, екіпажі машин швидкої допомоги, поліцейські", — сказала вона.
suspilne.media.
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