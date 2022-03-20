Російські окупанти насильно «евакуюють» жителів Маріуполя на територію росії

«За останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію росії. Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). У цих районах точилися бойові дії», – наголосили у повідомленні.
Захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст росії, доля інших залишається невідомою.
«Декілька тисяч маріупольців під виглядом «евакуації» було вивезено окупантами в Новоазовськ. Там після фільтраційних заходів було позбавлено маріупольців паспортів України, перевезено в Таганрог і звідти залізничним транспортом відправлено по різним економічно депресивним містам росії», – написав радника мера міста, Петро Андрющенко.
Росіяни забрали у маріупольців українські паспорти та видали папірці, які зобов’язують перебувати у певному місті без права його залишити впродовж двох років.
«Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі й почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку росії мають отримати найжорсткіше покарання», – сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
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