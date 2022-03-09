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Україна та РФ домовились про припинення вогню для евакуації людей у кількох областях

Головна / Війна з московитами 09-мар, 2022, 11:069 prov 5
Україна і Росія за посередництва Міжнародного Червоного Хреста погодили режим припинення вогню для евакуації мирного населення. Військові погоджуються припинити вогонь сьогодні з 9 по 21 годину для гуманітарних коридорів. 
Це маршрути Енергодар-Запоріжжя, Суми-Полтава, Маріуполь-Запоріжжя, Волноваха-Покровськ, Ізюм-Лозова, Ворзель,Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ. Про це на брифінгу вранці 9 березня повідомила міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
"Я звертаюся до Російської Федерації – ви взяли на себе офіційні публічні зобов?язання припинити вогонь з 9 ранку 9 березня 2022 року. У нас є негативний досвід, коли взяті зобов?язання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. Мешканці Волновахи дуже просять, аби сьогодні обіцянка РФ була виконана і люди могли покинути місця, де вони укриваються від нищівного вогню", – зазначила Верещук.
Вона окремо підкреслила, що у Ворзелі в будинку малят станом на зараз перебувають 55 дітей і 26 осіб персоналу. Україна дуже просить РФ дотриматись взятих зобов?язань і припинити вогонь з 9 ранку по 21 вечора, як було домовлено.
Нагадаємо, вчора евакуацію проводили зокрема в Сумах. До Полтави вдалося вивезти близько 5000 людей. 
lb.ua.
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