Зеленський оцінив рівень світової підтримки України

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за підсумками 23 липня.Зеленський висловив упевненість в тому, що західні держави незабаром передадуть Україні достатню кількість засобів протиповітряної оборони, і російський ракетний терор назавжди втратить сенс.- зазначив він.Нагадаємо, раніше президент заявляв, що західним країнам значно дешевше передати Україні засоби протиповітряної оборони, створивши потужну систему ППО, ніж підтримувати українську економіку грошима, поки вона зазнає збитків через російський ракетний терор.Українські військовослужбовці сил Протиповітряної оборони України з кожним днем працюють все ефективніше. Відсоток перехоплених і збитих російських ракет, за допомогою яких окупанти намагаються завдавати ударів по українських містах, зростає.