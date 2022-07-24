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Зеленський оцінив рівень світової підтримки України

Головна / Війна з московитами 24-июл, 2022, 07:569 prov 0
Україна за п'ять місяців протистояння відкритому російському вторгненню отримала настільки велику підтримку з боку всього цивілізованого світу - у тому числі військову підтримку - що росії рішуче нічого цій підтримці протиставити.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за підсумками 23 липня.
Зеленський висловив упевненість в тому, що західні держави незабаром передадуть Україні достатню кількість засобів протиповітряної оборони, і російський ракетний терор назавжди втратить сенс.
«Настане день, коли ракети втратять для окупантів сенс. Зараз вдається збивати частину ракет. Мета - збивати кожну. І ми будемо робити все необхідне, щоб все ж отримати сучасні та ефективні системи протиповітряної оборони. Наша мета» - зазначив він.
Нагадаємо, раніше президент заявляв, що західним країнам значно дешевше передати Україні засоби протиповітряної оборони, створивши потужну систему ППО, ніж підтримувати українську економіку грошима, поки вона зазнає збитків через російський ракетний терор.
Українські військовослужбовці сил Протиповітряної оборони України з кожним днем працюють все ефективніше. Відсоток перехоплених і збитих російських ракет, за допомогою яких окупанти намагаються завдавати ударів по українських містах, зростає.
Джерело.
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