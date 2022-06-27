Суд визнав винним адвоката з Житомирщини, який видавав себе за працівника ДБР та вимагав гроші

За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винним адвоката, який спробував нажитися на ліснику, погрожуючи йому вигаданим кримінальним провадженням.Адвокат зателефонував працівнику Тригірського лісництва, який постійно звертався до нього за юридичною консультацією з різних питань. Фігурант використав невідомий номер телефону та представився працівником ДБР. Він повідомив працівнику лісництва про розпочате досудове розслідування проти нього за фактом незаконного збагачення.Лісник не впізнав голос адвоката і тому після телефонної розмови нібито з працівником ДБР звернувся до того ж самого адвоката за юридичною допомогою. Адвокат запевнив свого клієнта, що може «загладити» справу за 1 тисячу доларів США. Він заявив, що ці гроші потрібні для того, щоб віддати працівнику ДБР для закриття справи.При цьому жодних розслідувань проти працівника лісництва не здійснювалося, а тим більше сам адвокат не мав жодних зав’язків з правоохоронними органами.У лютому 2023 року адвоката було затримано під час одержання половини обумовленої суми.Корольовський районний суд Житомира визнав фігуранта винним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайстві (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 190).Йому призначено штраф в розмірі 4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.