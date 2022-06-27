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Суд визнав винним адвоката з Житомирщини, який видавав себе за працівника ДБР та вимагав гроші

Новини регіону / Житомирська область 25-травня, 2023, 15:479 prov 1
За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винним адвоката, який спробував нажитися на ліснику, погрожуючи йому вигаданим кримінальним провадженням.
Адвокат зателефонував працівнику Тригірського лісництва, який постійно звертався до нього за юридичною консультацією з різних питань. Фігурант використав невідомий номер телефону та представився працівником ДБР. Він повідомив працівнику лісництва про розпочате досудове розслідування проти нього за фактом незаконного збагачення.
Лісник не впізнав голос адвоката і тому після телефонної розмови нібито з працівником ДБР звернувся до того ж самого адвоката за юридичною допомогою. Адвокат запевнив свого клієнта, що може «загладити» справу за 1 тисячу доларів США. Він заявив, що ці гроші потрібні для того, щоб віддати працівнику ДБР для закриття справи.
При цьому жодних розслідувань проти працівника лісництва не здійснювалося, а тим більше сам адвокат не мав жодних зав’язків з правоохоронними органами.
У лютому 2023 року адвоката було затримано під час одержання половини обумовленої суми.
Корольовський районний суд Житомира визнав фігуранта винним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайстві (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 190).
Йому призначено штраф в розмірі 4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.
Джерело.
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